Аналитики считают, что президентам игровых компаний сильно переплачивают

В итоге оказалось, что на 45-м месте в рейтинге самых переоценённых СЕО компаний оказался Бобби Котик (президент Activision Blizzard). Он получает 28 миллионов долларов в год, а соотношение его оклада и средней зарплаты сотрудников фирмы составляет 306:1. При этом на 98-м месте оказался Эндрю Уилсон (руководитель ЕА). Он получает 35 миллионов долларов в год, соотношение его оклада и средней зарплаты сотрудников ЕА — 371:1.