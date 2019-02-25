Аналитики считают, что президентам игровых компаний сильно переплачивают
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Согласно опубликованной информации, в сотне незаслуженно богатых начальников оказались два знакомых имени.
Некоммерческий фонд As You Sow, который занимается защитой интересов акционеров, изучил рынок игровых компаний и установил, что Бобби Котик (глава Activision Blizzard) и Эндрю Уилсон (президент Electronic Arts) получают незаслуженно большую зарплату.
В итоге оказалось, что на 45-м месте в рейтинге самых переоценённых СЕО компаний оказался Бобби Котик (президент Activision Blizzard). Он получает 28 миллионов долларов в год, а соотношение его оклада и средней зарплаты сотрудников фирмы составляет 306:1. При этом на 98-м месте оказался Эндрю Уилсон (руководитель ЕА). Он получает 35 миллионов долларов в год, соотношение его оклада и средней зарплаты сотрудников ЕА — 371:1.
Президент Activision Blizzard Бобби Котик. Фото: © Wikimedia Commons
Организация As You Sow с 2015 года регулярно составляет рейтинги фирм, которые переплачивают своим руководителям. При этом оклады CEO аналитики сравнивают с выплатами акционерам, а также средней зарплатой в соответствующей фирме.