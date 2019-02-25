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Регион
Опубликовано 25 февраля 2019, 15:23

За долголетием — в Европу. Названы самые "здоровые" страны мира

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

В тройке лидеров оказались лишь европейские страны. Но и Россия прибавила пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Испания оказалась самой "здоровой" страной мира. Такой вывод можно сделать на основании данных рейтинга стран по уровню здоровья населения от агентства Bloomberg.

В тройку лидеров вошли Италия и Исландия. В десятке также оказались Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Отметим, что Россия в списке расположилась на 95-й позиции, прибавив пять мест по сравнению с прошлым рейтингом.

При составлении списка учитывались продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих ожирением.

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Артур Белкин
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