За долголетием — в Европу. Названы самые "здоровые" страны мира
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В тройке лидеров оказались лишь европейские страны. Но и Россия прибавила пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.
Испания оказалась самой "здоровой" страной мира. Такой вывод можно сделать на основании данных рейтинга стран по уровню здоровья населения от агентства Bloomberg.
В тройку лидеров вошли Италия и Исландия. В десятке также оказались Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.
Отметим, что Россия в списке расположилась на 95-й позиции, прибавив пять мест по сравнению с прошлым рейтингом.
При составлении списка учитывались продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих ожирением.