По словам врачей, причиной смерти стало молниеносное течение болезни и позднее обращение к медикам.

В Оренбургской области двое детей и один взрослый умерли от гриппа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав региона.

— Основными причинами смерти стали тяжёлое, молниеносное течение болезни и позднее обращение к врачам. Люди занимались самолечением, — говорится в сообщении.