Двое детей и один взрослый скончались от гриппа в Оренбургской области
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
По словам врачей, причиной смерти стало молниеносное течение болезни и позднее обращение к медикам.
В Оренбургской области двое детей и один взрослый умерли от гриппа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав региона.
— Основными причинами смерти стали тяжёлое, молниеносное течение болезни и позднее обращение к врачам. Люди занимались самолечением, — говорится в сообщении.
По данным Минздрава, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе продолжает оставаться высоким. В областных больницах дополнительно развёрнуто более 260 коек. От общего числа заболевших 3,8% поступают в стационарные отделения.