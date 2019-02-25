В Кремль не поступали жалобы на отслеживание рабочих машин депутатов по ГЛОНАСС

Никаких жалоб на работу спутниковой системы ГЛОНАСС по отслеживанию рабочих машин депутатов Госдумы не поступало. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Управления делами Президента РФ Елена Крылова.

Она подчеркнула, что установка системы производится на автомобили с 2008 года.

— К настоящему времени в Управделами Президента такое обращение не приходило, — сообщила Крылова.

Ранее в СМИ появилась информация, что профсоюз, в который входят водители ФГБУ "Автобаза № 2", направил жалобу на имя начальника Транспортного управления Управделами Президента Анатолия Тюкова о незаконной, по их мнению, слежке за передвижением служебных машин депутатов Нижней палаты парламента.