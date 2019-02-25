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Регион
Опубликовано 25 февраля 2019, 19:51

В Кремль не поступали жалобы на отслеживание рабочих машин депутатов по ГЛОНАСС

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Никаких жалоб на работу спутниковой системы ГЛОНАСС по отслеживанию рабочих машин депутатов Госдумы не поступало. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Управления делами Президента РФ Елена Крылова.

Она подчеркнула, что установка системы производится на автомобили с 2008 года.

— К настоящему времени в Управделами Президента такое обращение не приходило, — сообщила Крылова.

Ранее в СМИ появилась информация, что профсоюз, в который входят водители ФГБУ "Автобаза № 2", направил жалобу на имя начальника Транспортного управления Управделами Президента Анатолия Тюкова о незаконной, по их мнению, слежке за передвижением служебных машин депутатов Нижней палаты парламента.

Крылова отметила, что ей неизвестно что-либо о создании такого профсоюза, а установка систем ГЛОНАСС производится строго в соответствии с постановлением правительства.

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Артур Белкин
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