В Кремль не поступали жалобы на отслеживание рабочих машин депутатов по ГЛОНАСС
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Никаких жалоб на работу спутниковой системы ГЛОНАСС по отслеживанию рабочих машин депутатов Госдумы не поступало. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Управления делами Президента РФ Елена Крылова.
Она подчеркнула, что установка системы производится на автомобили с 2008 года.
— К настоящему времени в Управделами Президента такое обращение не приходило, — сообщила Крылова.
Ранее в СМИ появилась информация, что профсоюз, в который входят водители ФГБУ "Автобаза № 2", направил жалобу на имя начальника Транспортного управления Управделами Президента Анатолия Тюкова о незаконной, по их мнению, слежке за передвижением служебных машин депутатов Нижней палаты парламента.
Крылова отметила, что ей неизвестно что-либо о создании такого профсоюза, а установка систем ГЛОНАСС производится строго в соответствии с постановлением правительства.