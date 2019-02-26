Милонов предложил отказаться от шестидневки в школах
Виталий Милонов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от шестидневной учебной недели в школах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что в настоящее время в школах вводятся новые предметы и увеличивается количество учебных часов, из-за чего возрастает и нагрузка.
— Как следствие, из-за увеличения нагрузки учёба не ограничивается привычной нам пятидневкой — дети часто учатся по шестидневному расписанию, имея в дневнике по шесть-восемь уроков, — говорится в письме Милонова, направленном министру просвещения Ольге Васильевой.
Депутат Госдумы также подчеркнул, что шестидневка становится "препятствием для семейных путешествий, поездок на дачу" и другого досуга.
Напомним, Милонов уже не впервые озаботился проблемами школьников. В октябре 2018 года он предложил ввести в образовательных учреждениях предмет "Этикет учащихся". А ещё раньше депутат выступил с инициативой разработать курсы по "безопасным селфи" для школьников, а также запретить праздновать Хеллоуин в школах и детских садах.