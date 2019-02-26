Милонов предложил отказаться от шестидневки в школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от шестидневной учебной недели в школах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что в настоящее время в школах вводятся новые предметы и увеличивается количество учебных часов, из-за чего возрастает и нагрузка.

— Как следствие, из-за увеличения нагрузки учёба не ограничивается привычной нам пятидневкой — дети часто учатся по шестидневному расписанию, имея в дневнике по шесть-восемь уроков, — говорится в письме Милонова, направленном министру просвещения Ольге Васильевой.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что шестидневка становится "препятствием для семейных путешествий, поездок на дачу" и другого досуга.