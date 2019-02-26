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Опубликовано 26 февраля 2019, 05:35

Энтузиасты превратили Nintendo Switch в Android-смартфон — видео

Фото: © Twitter / langer_hans

Фото: © Twitter / langer_hans

В настоящий момент система поддерживает беспроводные коммуникации Wi-Fi и Bluetooth.

Энтузиасты продолжают проводить всяческие эксперименты с консолью Nintendo Switch. На этот раз разработчики Макс Келлер и Билли Лоус установили и запустили на приставке тестовую версию операционной системы Android Q.

В настоящий момент система поддерживает беспроводные коммуникации Bluetooth и Wi-Fi. Есть и поддержка GPU — правда, не полностью, поэтому можно заметить медленный процесс работы.

Пока что не сообщается, будет ли выпущена полноценная прошивка подобного плана. Неизвестно также, необходимы ли для установки Android на консоль особые профильные знания или изменения оригинального ПО.

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Сергей Сурепин
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