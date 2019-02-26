Энтузиасты превратили Nintendo Switch в Android-смартфон — видео

В настоящий момент система поддерживает беспроводные коммуникации Wi-Fi и Bluetooth.

Энтузиасты продолжают проводить всяческие эксперименты с консолью Nintendo Switch. На этот раз разработчики Макс Келлер и Билли Лоус установили и запустили на приставке тестовую версию операционной системы Android Q.

В настоящий момент система поддерживает беспроводные коммуникации Bluetooth и Wi-Fi. Есть и поддержка GPU — правда, не полностью, поэтому можно заметить медленный процесс работы.