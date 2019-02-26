Удар по диванным войскам. В Госдуме предложили создать список киберхамов

Депутат считает, чтоб нужно выставить сведения о таких людях в открытый доступ и объявить им всеобщий бойкот.

Людей, которые высмеивают, хамят и глумятся над другими пользователями в Интернете, нужно занести в специальный список. Это предложение озвучил зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).

— Если мы видим, что человек хамит, всё время оскорбляет кого-то в Интернете, пишет непристойные вещи, давит на людей, делает жизнь человека невыносимой, тогда было бы хорошо, если бы мы просто обращались в специальный орган — Роскомнадзор, — цитирует депутата "Москва".

По его мнению, ведомство должно вычислять IP-адрес киберхама или кибербуллера и выставлять данные о нём в открытый доступ "с пояснением, что на такого человека не надо обращать внимание". Чернышов считает, что лучший способ борьбы с "диванными воинами" — просто игнорировать их, объявить им определённого рода бойкот.