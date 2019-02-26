Материтесь правильно. Топ цитат Сергея Шнурова для Комитета Госдумы по культуре

Лидер рок-группировки "Ленинград" вошёл в общественный совет при Комитете Госдумы по культуре. Теперь он федеральный общественник, и цитаты из песен Сергея Шнурова можно рассматривать как высказывания по самым актуальным вопросам. Мы подобрали лучшие.