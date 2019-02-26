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Опубликовано 26 февраля 2019, 13:20

Материтесь правильно. Топ цитат Сергея Шнурова для Комитета Госдумы по культуре

Лидер рок-группировки "Ленинград" вошёл в общественный совет при Комитете Госдумы по культуре. Теперь он федеральный общественник, и цитаты из песен Сергея Шнурова можно рассматривать как высказывания по самым актуальным вопросам. Мы подобрали лучшие.

Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Сергей Шнуров — член совета при Комитете по культуре Госдумы

Про любовь и проблемы харассмента

Дала-не дала — не могу понять.
Брала-не брала — *** или ***?

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Про политическую конкуренцию

Выборы, выборы,
Кандидаты — ***

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Про важность культурных пространств

Там, сразу без заминки, в партере Мариинки, все поняли блондинки — я Прима, без ***

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Про стрессоустойчивость в современном мире

А мне — всё по ***:
Я сделан из мяса.
Самое страшное, что может случиться:
СТАНУ ***!!!

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Про повышение пенсионного возраста

Я не спорю, бабки нужны всем и всегда,
Но зачем так ***? Это беда.

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Про отпуск россиян

Вот будет лето, поеду на дачу:

В руки лопаты, ***, ***

АААААА!

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Про вред алкоголизма

Ведь если в башне ***,

Что ***, что не ***.

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Про культивирование здорового образа жизни

Можно жить так, но лучше ускориться.

Я лично бухаю, а кто-то колется...

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Про важность культурного досуга

А я день рожденья не буду справлять,

Все ***, ***, ***, ***

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Артур Матвеев
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