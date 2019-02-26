Материтесь правильно. Топ цитат Сергея Шнурова для Комитета Госдумы по культуре
Лидер рок-группировки "Ленинград" вошёл в общественный совет при Комитете Госдумы по культуре. Теперь он федеральный общественник, и цитаты из песен Сергея Шнурова можно рассматривать как высказывания по самым актуальным вопросам. Мы подобрали лучшие.
Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Сергей Шнуров — член совета при Комитете по культуре Госдумы
Про любовь и проблемы харассмента
Дала-не дала — не могу понять.
Брала-не брала — *** или ***?
Про политическую конкуренцию
Выборы, выборы,
Кандидаты — ***
Про важность культурных пространств
Там, сразу без заминки, в партере Мариинки, все поняли блондинки — я Прима, без ***
Про стрессоустойчивость в современном мире
А мне — всё по ***:
Я сделан из мяса.
Самое страшное, что может случиться:
СТАНУ ***!!!
Про повышение пенсионного возраста
Я не спорю, бабки нужны всем и всегда,
Но зачем так ***? Это беда.
Про отпуск россиян
Вот будет лето, поеду на дачу:
В руки лопаты, ***, ***
АААААА!
Про вред алкоголизма
Ведь если в башне ***,
Что ***, что не ***.
Про культивирование здорового образа жизни
Можно жить так, но лучше ускориться.
Я лично бухаю, а кто-то колется...
Про важность культурного досуга
А я день рожденья не буду справлять,
Все ***, ***, ***, ***