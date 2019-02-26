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Опубликовано 26 февраля 2019, 12:35

Шнуров вошёл в общественный совет при Комитете Госдумы по культуре

Сергей Шнуров. Фото: © Instagram/shnurovs

Сергей Шнуров. Фото: © Instagram/shnurovs

Глава комитета рассчитывает увидеть членов совета на парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре.

Общественный совет при думском комитете по культуре расширил состав участников. Об этом в Facebook сообщила глава комитета Елена Ямпольская.

— Ещё больше независимо мыслящих людей, ещё больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре, — написала Ямпольская, напомнив, что она ранее анонсировала "второй призыв".

Глава комитета сообщила, что к общественному совету согласились присоединиться митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, народный артист России Эдгард Запашный и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Ямпольская отметила свою радость по поводу согласия Шнурова войти в совет — по её словам, исполнитель увидел для себя "любопытную перспективу".

Ранее сообщалось, что в совет также согласились войти Андрей Макаревич, Карен Шахназаров и другие известные деятели сферы культуры.

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Эмила Сидорова
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