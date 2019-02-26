"Игроманию" продают. Это самое старое издание об играх в России

Сегодня стало известно о продаже бренда "Игромания". Проданы также будут все площадки, связанные с этим брендом. Развитием бренда занимались на протяжении 22 лет. Об этом сообщил Евгений Исупов, директор издательского дома "Игромедиа".

— Хочу сказать вам всем спасибо, что всё это время вы были с нами, развивались с нами, помогали нам становиться лучше, бить рекорды, преодолевать невзгоды — одним словом, проходить огонь, воду и медные трубы, — написал Исупов.

Как сообщил канал "Геймер", сделкой занимается Гаджи Махтиев (владелец "Канобу" и сервиса рекомендации игр RAWG). Ранее он занял пост операционного директора компании.