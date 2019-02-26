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Регион
Опубликовано 26 февраля 2019, 10:05

"Игроманию" продают. Это самое старое издание об играх в России

По словам представителей компании, у "Игромании" в настоящий момент уже есть покупатель.

Фото: © instagram.com/igromania

Фото: © instagram.com/igromania

Сегодня стало известно о продаже бренда "Игромания". Проданы также будут все площадки, связанные с этим брендом. Развитием бренда занимались на протяжении 22 лет. Об этом сообщил Евгений Исупов, директор издательского дома "Игромедиа".

— Хочу сказать вам всем спасибо, что всё это время вы были с нами, развивались с нами, помогали нам становиться лучше, бить рекорды, преодолевать невзгоды — одним словом, проходить огонь, воду и медные трубы, — написал Исупов.

Как сообщил канал "Геймер", сделкой занимается Гаджи Махтиев (владелец "Канобу" и сервиса рекомендации игр RAWG). Ранее он занял пост операционного директора компании.

— Видимо, собственник действительно сделал всё, что мог, для игровых медиа. Я разделяю его вклад и оцениваю его как выдающийся, — сказал Гаджи. По словам (теперь уже) бывшего владельца, у бренда уже есть новый собственник — сейчас идёт процесс сделки (он займёт несколько недель). Имя нового собственника, как и сумму сделки, Махтиев не раскрыл.

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Сергей Сурепин
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