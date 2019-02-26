"Игроманию" продают. Это самое старое издание об играх в России
По словам представителей компании, у "Игромании" в настоящий момент уже есть покупатель.
Фото: © instagram.com/igromania
Сегодня стало известно о продаже бренда "Игромания". Проданы также будут все площадки, связанные с этим брендом. Развитием бренда занимались на протяжении 22 лет. Об этом сообщил Евгений Исупов, директор издательского дома "Игромедиа".
— Хочу сказать вам всем спасибо, что всё это время вы были с нами, развивались с нами, помогали нам становиться лучше, бить рекорды, преодолевать невзгоды — одним словом, проходить огонь, воду и медные трубы, — написал Исупов.
Как сообщил канал "Геймер", сделкой занимается Гаджи Махтиев (владелец "Канобу" и сервиса рекомендации игр RAWG). Ранее он занял пост операционного директора компании.
— Видимо, собственник действительно сделал всё, что мог, для игровых медиа. Я разделяю его вклад и оцениваю его как выдающийся, — сказал Гаджи. По словам (теперь уже) бывшего владельца, у бренда уже есть новый собственник — сейчас идёт процесс сделки (он займёт несколько недель). Имя нового собственника, как и сумму сделки, Махтиев не раскрыл.