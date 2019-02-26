Винни Пух виноват. В Китае запретили игру из-за оскорбления президента страны
Фото: © Кадр из игры Devotion
Тайваньская студия Red Candle Games недавно выпустила ужастик Devotion и тут же столкнулась с критикой.
Поводом для споров стал один плакат, найденный в игре. На нём изображено заклинание проклятия и слова "Си Цзиньпин", "Винни Пух" и "дебил". Как известно, образ популярного героя Милна из "Диснея" находится под суровым запретом в Китае из-за мемов, в которых медведя сравнивают с главой КНР и генсекретарём ЦК Коммунистической партии Китая, отмечает Polygon.
Разработчики игры сообщили, что они использовали разный интернет-сленг и мемы в качестве временных замен. А из-за проблем с синхронизацией некоторые "черновые" работы вовремя не удалось удалить из игры.
Позже в игре нашли газету с новостями о том, что Баоцзы попал в тюрьму и его приговорили к смертной казни. Дело в том, что название китайского парового пирожка порой используется также как оскорбительное обозначение Си Цзиньпина. В итоге игру удалили из Steam и запретили в Китае.