В Fortnite может появиться главная особенность Apex Legends

Разработчики не уверены, что это сделает игру лучше. Возможно, наоборот, нарушит баланс между игроками.
Разработчики Epic Games, общаясь с геймерами на форуме Reddit, сказали, что рассматривают возможность добавления возрождения в Fortnite.
Дата выхода этой возможности не сообщается. Разработчики не уверены, что она улучшит Fortnite. Они задаются вопросом, как нововведение повлияет на баланс игры.
Возможность возрождения — одна из особенностей Apex Lagends, новой игры в жанре королевской битвы. Она там присутствует с момента релиза.