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Опубликовано 26 февраля 2019, 22:00

В Fortnite может появиться главная особенность Apex Legends

Фото: © Twitter /Fortnite

Фото: © Twitter /Fortnite

Разработчики не уверены, что это сделает игру лучше. Возможно, наоборот, нарушит баланс между игроками.

Разработчики Epic Games, общаясь с геймерами на форуме Reddit, сказали, что рассматривают возможность добавления возрождения в Fortnite.

Дата выхода этой возможности не сообщается. Разработчики не уверены, что она улучшит Fortnite. Они задаются вопросом, как нововведение повлияет на баланс игры.

Возможность возрождения — одна из особенностей Apex Lagends, новой игры в жанре королевской битвы. Она там присутствует с момента релиза.

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Денис Марков
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