В Fortnite может появиться главная особенность Apex Legends

Разработчики не уверены, что это сделает игру лучше. Возможно, наоборот, нарушит баланс между игроками.

Разработчики Epic Games, общаясь с геймерами на форуме Reddit, сказали, что рассматривают возможность добавления возрождения в Fortnite.

Дата выхода этой возможности не сообщается. Разработчики не уверены, что она улучшит Fortnite. Они задаются вопросом, как нововведение повлияет на баланс игры.