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Регион
Опубликовано 27 февраля 2019, 11:37

Власти Швеции заявили о задержании "завербованного Россией" агента

Фото: © Flickr/Patrick Buechner

Фото: © Flickr/Patrick Buechner

Сообщается, что он работает в сфере высоких технологий и якобы шпионит с 2017 года.

Служба государственной безопасности Швеции сообщила, что в Стокгольме был задержан человек, которого подозревают в работе на российскую разведку.

Специалиста, который работает в высокотехнологичной индустрии Швеции, деятельность которого может быть интересна иностранным властям, якобы завербовал сотрудник российских спецслужб, который находится в стране под видом дипломатического служащего. Об этом сообщил Даниэль Стенлинг, руководитель подразделения по борьбе со шпионажем в службе госбезопасности.

По сведениям властей Швеции, шпионской деятельностью задержанный якобы занимался с 2017 года.

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Иван Комогорцев
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