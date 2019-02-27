Власти Швеции заявили о задержании "завербованного Россией" агента

Сообщается, что он работает в сфере высоких технологий и якобы шпионит с 2017 года.

Служба государственной безопасности Швеции сообщила, что в Стокгольме был задержан человек, которого подозревают в работе на российскую разведку.

Специалиста, который работает в высокотехнологичной индустрии Швеции, деятельность которого может быть интересна иностранным властям, якобы завербовал сотрудник российских спецслужб, который находится в стране под видом дипломатического служащего. Об этом сообщил Даниэль Стенлинг, руководитель подразделения по борьбе со шпионажем в службе госбезопасности.