ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля 2019, 09:48

СМИ: В Непале разбился вертолёт с министром на борту

Фото: ©  Flickr / richard_lehnert

Фото: ©  Flickr / richard_lehnert

По предварительным данным, крушение произошло в восточной части страны в районе Тапледжунг.

В Непале разбился вертолёт, на борту которого находилось порядка шести человек. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Среди пассажиров был министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари.

Местные жители рассказали, что слышали громкий хлопок, после которого повалил дым и начался пожар. На место инцидента выехали представители местных властей.

Как сообщает News Nation, все находившиеся на борту погибли.

Напомним, в декабре 2018 года в Непале при падении автобуса в ущелье погибло 23 человека.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Непал
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar