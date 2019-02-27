СМИ: В Непале разбился вертолёт с министром на борту

По предварительным данным, крушение произошло в восточной части страны в районе Тапледжунг.

В Непале разбился вертолёт, на борту которого находилось порядка шести человек. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Среди пассажиров был министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари.

Местные жители рассказали, что слышали громкий хлопок, после которого повалил дым и начался пожар. На место инцидента выехали представители местных властей.

Как сообщает News Nation, все находившиеся на борту погибли.