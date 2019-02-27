СМИ: В Непале разбился вертолёт с министром на борту
Фото: © Flickr / richard_lehnert
По предварительным данным, крушение произошло в восточной части страны в районе Тапледжунг.
В Непале разбился вертолёт, на борту которого находилось порядка шести человек. Об этом сообщает The Himalayan Times.
Среди пассажиров был министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адикари.
Chopper carrying Nepal's tourism minister crashes: Official https://t.co/jx4XMHS0M6 pic.twitter.com/CdeSV9oHwS— NDTV (@ndtv) 27 февраля 2019 г.
Местные жители рассказали, что слышали громкий хлопок, после которого повалил дым и начался пожар. На место инцидента выехали представители местных властей.
Как сообщает News Nation, все находившиеся на борту погибли.
Напомним, в декабре 2018 года в Непале при падении автобуса в ущелье погибло 23 человека.