"Это в МИД". Кремль не комментирует задержание в Швеции "российского шпиона"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался прокомментировать информацию о задержании в Стокгольме человека по подозрению в работе на российскую разведку. Он пояснил, что вопрос находится в компетенции Министерства иностранных дел РФ.

— Это не в Кремль, это в МИД, — коротко ответил Песков.