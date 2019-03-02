Ветеран попросил на юбилей всего 100 открыток, а получил 10 тыс. со всего мира

День рождения 99-летнего Джона Кьюбы из Техаса, США, ждали всем городом. Поэтому сотрудник общественного центра Стефани спросила у Джо, сержанта Воздушных сил США и ветерана Второй мировой войны, чего бы он хотел получить на юбилей. Джо пожал плечами и ответил, что ничего, только счастье. И Стефани пришла в голову гениальная идея.

Она выложила в "Фейсбук" фото Джо, который держит в руках табличку. На ней написаны адрес ветерана и простое желание: к своему столетнему юбилею он хочет получить сто открыток. Стефани втайне надеялась на неплохой отклик подписчиков, ведь Джо такой очаровательный дедушка. Но того, что получилось в результате, никто не ожидал.

Со всего мира потекли сотни писем и открыток для Джо. Там были и рисунки, и маленькие подарки, и простые пожелания. Всего дедушка получил больше 10 000 писем и продолжает получать до сих пор. Они все хранятся в общественном центре, и Джо читает их вместе со своей дочерью. Стефани поделилась словами Джо, что он никогда ещё не был так счастлив. Что ж, значит, праздник действительно удался.