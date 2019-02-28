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Опубликовано 28 февраля 2019, 13:29

Депутат Плетнёва помечтала о снижении цен на цветы перед 8 Марта

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей

Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей

Она считает, что перед мужчинами стоит нелёгкий выбор: раскошелиться на букет или купить что-то другое.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва попросила необычный подарок для женщин в честь 8 Марта — снизить цены на цветы. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Сделало бы нам правительство так, чтобы на 8 Марта цены на цветы в качестве подарка для женщин понизились на 50%, я была бы рада! — сказала парламентарий.

Депутат возмущена тем, что "все делают всё, что им вздумается, — поднимают цены перед праздниками". По её мнению, перед мужчинами стоит нелёгкий выбор: раскошелиться на букет или подобрать другой подарок. Плетнёва пожелала каждой женщине хороший презент в честь праздника.

Ранее Лайф писал, что примерно тысяча пар решила приурочить свою свадьбу к Международному женскому дню 8 Марта.

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Алёна Темирчиева
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