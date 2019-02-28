Облили зелёнкой и плюнули в лицо. На депутата Госдумы напали в Крыму

Очевидцы скрутили нападавшего, прижали его к столу и вызвали полицию. Проводится проверка.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению агрессивного мужчины во время приёма граждан в Джанкое. Он рассказал, что в кабинет зашёл человек, вероятно, с ограниченными возможностями (имел при себе белую трость), который выдвинул депутату абсурдные обвинения, а затем начал хулиганить.

— Он сел напротив меня, сказал: "Это тебе за убийство моей жены", — плюнул в лицо и ударил тростью, — приводит слова парламентария издание "Крыминформ".

Свидетелями инцидента стали сотрудники муниципалитета. Они скрутили нападавшего, прижали его к столу и вызвали полицию. Когда прибывшие на вызов сотрудники принялись допрашивать буйного посетителя, он неожиданно вытащил ёмкость с зелёнкой и облил депутата.

— Он кинулся на меня, плеснул зелёнкой, облил полностью всю мебель и меня. Упал и разбил банку, потом опять кинулся, — рассказал Шеремет.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения.

Отметим, что сам нападавший вскоре после инцидента опубликовал в соцсетях свою версию событий. Он сообщил, что обозлился на депутата за то, что тот не помог его супруге с получением российского гражданства. Недавно его жена скончалась, и мужчина решил отомстить парламентарию. Он признался, что плюнул Шеремету в лицу, но больше сделать ничего не успел — его якобы избили находившиеся в помещении люди.