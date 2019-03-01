В России предложили учредить День без смартфона

Считается, что эта акция позволит привлечь внимание к проблеме и снизит зависимость людей от соцсетей и телефонов.

В Государственной думе предложили учредить День без смартфона в России. Это мероприятие станет аналогом ежегодного международного мероприятия "Час Земли". Соответствующий запрос министру цифрового развития Константину Носкову направил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев. Об этом сообщают "Известия".

Сухарев считает, что акция позволит привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к использованию смартфонов. Также она должна послужить толчком к обсуждению путей снижения зависимости людей от социальных сетей и смартфонов.