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Опубликовано 1 марта 2019, 07:29

Игру Cyberpunk 2077 покажут на выставке E3 2019

Ролевая игра была анонсирована в мае 2012 года. Впервые её показали публике в прошлом году.

Фото © CD Projekt RED

Фото © CD Projekt RED

Студия CD Projekt RED поделилась приятной новостью для всех своих фанатов. Дело в том, что разработчики покажут игру Cyberpunk 2077 на выставке Е3 2019 в июне. Об этом сообщает PC Gamer.

Ролевую игру анонсировали семь лет назад. Впервые её показали публике в рамках Е3, но только в прошлом году. В настоящий момент нет никаких подробностей по поводу того, что именно разработчики готовят к предстоящей выставке.

Предполагается, что показ игры будет частью программы пресс-конференции Microsoft, по аналогии с прошлым годом. Всего в разработке игры участвуют 400 специалистов. У Cyberpunk 2077 всё ещё нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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