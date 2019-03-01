Игру Cyberpunk 2077 покажут на выставке E3 2019
Ролевая игра была анонсирована в мае 2012 года. Впервые её показали публике в прошлом году.
Фото © CD Projekt RED
Студия CD Projekt RED поделилась приятной новостью для всех своих фанатов. Дело в том, что разработчики покажут игру Cyberpunk 2077 на выставке Е3 2019 в июне. Об этом сообщает PC Gamer.
Ролевую игру анонсировали семь лет назад. Впервые её показали публике в рамках Е3, но только в прошлом году. В настоящий момент нет никаких подробностей по поводу того, что именно разработчики готовят к предстоящей выставке.
Предполагается, что показ игры будет частью программы пресс-конференции Microsoft, по аналогии с прошлым годом. Всего в разработке игры участвуют 400 специалистов. У Cyberpunk 2077 всё ещё нет даты выхода.