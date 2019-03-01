Игру Cyberpunk 2077 покажут на выставке E3 2019

Студия CD Projekt RED поделилась приятной новостью для всех своих фанатов. Дело в том, что разработчики покажут игру Cyberpunk 2077 на выставке Е3 2019 в июне. Об этом сообщает PC Gamer.

Ролевую игру анонсировали семь лет назад. Впервые её показали публике в рамках Е3, но только в прошлом году. В настоящий момент нет никаких подробностей по поводу того, что именно разработчики готовят к предстоящей выставке.