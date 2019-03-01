"ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили курсы для разработчиков игр

Теперь все желающие смогут научиться создавать проекты с помощью HTML5. Курсы стартуют 2 марта.

Социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" в партнёрстве с образовательным сайтом GeekBrains запустили курс для разработчиков HTML5-игр. Курс рассчитан на год, его участники смогут выпустить свои игры на платформах социальных сетей.

Также выпускники, которые покажут лучшие результаты, получат бесплатное продвижение своих игр от администрации соцсетей. Вместе с этим они смогут посетить мероприятия для разработчиков, которые организуют "Одноклассники" и "ВКонтакте".