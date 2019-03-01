Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2019, 08:30

"ВКонтакте" и "Одноклассники" запустили курсы для разработчиков игр

Фото © Flickr/Army Recruiting

Фото © Flickr/Army Recruiting

Теперь все желающие смогут научиться создавать проекты с помощью HTML5. Курсы стартуют 2 марта.

Социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" в партнёрстве с образовательным сайтом GeekBrains запустили курс для разработчиков HTML5-игр. Курс рассчитан на год, его участники смогут выпустить свои игры на платформах социальных сетей.

Также выпускники, которые покажут лучшие результаты, получат бесплатное продвижение своих игр от администрации соцсетей. Вместе с этим они смогут посетить мероприятия для разработчиков, которые организуют "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Занятия будут проходить два раза в неделю: по вторникам и субботам. Первая лекция запланирована на 2 марта.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • одноклассники
  • Вконтакте
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar