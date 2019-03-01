Летом выйдет игра с дополненной реальностью по "Гарри Поттеру"
Фото © Facebook/Harry Potter: Wizards Unite
Проект получил название Harry Potter: Wizards Unite. Его анонс состоялся ещё в ноябре 2017 года.
Генеральный директор Warner Bros. Кевин Цудзихара рассказал, что новая игра про Гарри Поттера выйдет летом 2019 года. Об этом сообщает GR.
Проектом Harry Potter: Wizards Unite занимается студия Niantic (она же создавала Pokemon Go). По мнению Кевина, появление 5G-интернета позволит сделать игру ещё лучше, что положительно отразится на опыте геймеров.
Напомним, новая игра, как и Pokemon Go, будет поддерживать дополненную реальность. А самим геймерам нужно выполнять различные задания, которые будут связаны с миром книг про Гарри Поттера.