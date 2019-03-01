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Опубликовано 1 марта 2019, 10:14

Летом выйдет игра с дополненной реальностью по "Гарри Поттеру"

Фото © Facebook/Harry Potter: Wizards Unite

Фото © Facebook/Harry Potter: Wizards Unite

Проект получил название Harry Potter: Wizards Unite. Его анонс состоялся ещё в ноябре 2017 года.

Генеральный директор Warner Bros. Кевин Цудзихара рассказал, что новая игра про Гарри Поттера выйдет летом 2019 года. Об этом сообщает GR.

Проектом Harry Potter: Wizards Unite занимается студия Niantic (она же создавала Pokemon Go). По мнению Кевина, появление 5G-интернета позволит сделать игру ещё лучше, что положительно отразится на опыте геймеров.

Напомним, новая игра, как и Pokemon Go, будет поддерживать дополненную реальность. А самим геймерам нужно выполнять различные задания, которые будут связаны с миром книг про Гарри Поттера.

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Сергей Сурепин
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