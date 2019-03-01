Названа самая продаваемая в 2018 году игровая консоль в России

Ей стала PlayStation, даже несмотря на то что устройство компании Sony стоит дороже, чем у конкурентов.

В 2018 году жители России предпочли PlayStation игровой консоли Xbox. За прошедший год устройство компании Sony нарастило долю продаж на 20 процентов по всей России. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу "Авито".

Консоль PlayStation заняла первое место по доле продаж во всех 23 крупных городах. Также стало известно, что консоль Sony при этом стоит на 12 процентов дороже, чем устройство от Microsoft. В целом же число сделок купли-продажи консолей по России выросло на четверть.