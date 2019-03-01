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Регион
Опубликовано 1 марта 2019, 19:42

В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

По данным газеты Expressen, решение об аресте суд объяснил опасениями о том, что мужчина может ликвидировать вещдоки или помешать следствию.

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

В Стокгольме суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщается на сайте прокуратуры.

Обвинение мужчине должно быть предъявлено не позднее 15 марта 2019 года.

По сведениям шведских властей, шпионской деятельностью арестованный занимался с июля 2017 года вплоть до того, как был задержан 26 февраля 2019 года. Мужчина был якобы завербован сотрудником спецслужб РФ, работавшим под дипломатическим прикрытием.

Напомним, в Кремле не стали комментировать информацию о задержании мужчины, адресовав вопрос в МИД.

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Эмила Сидорова
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