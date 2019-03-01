В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России
По данным газеты Expressen, решение об аресте суд объяснил опасениями о том, что мужчина может ликвидировать вещдоки или помешать следствию.
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В Стокгольме суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщается на сайте прокуратуры.
Обвинение мужчине должно быть предъявлено не позднее 15 марта 2019 года.
Person häktad misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige: https://t.co/fRf4o2HHhV— Säkerhetspolisen (@SAPOsverige) 1 марта 2019 г.
По сведениям шведских властей, шпионской деятельностью арестованный занимался с июля 2017 года вплоть до того, как был задержан 26 февраля 2019 года. Мужчина был якобы завербован сотрудником спецслужб РФ, работавшим под дипломатическим прикрытием.
Напомним, в Кремле не стали комментировать информацию о задержании мужчины, адресовав вопрос в МИД.