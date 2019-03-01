Зарегистрировать ребёнка, рождённого суррогатной матерью, станет проще

Новый законопроект направлен на устранение проблем непосредственно в правоприменении.

Руководитель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский внёс в Государственную думу законопроект о регистрации детей, рождённых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Речь идёт, в частности, о суррогатном материнстве. Об этом сообщает издание "Известия".

Новый проект закона направлен на устранение проблем в правоприменении. В настоящий момент не состоящие в браке женщины и мужчины, а также одинокие женщины, которые воспользовались услугами суррогатной матери, испытывают трудности с регистрацией детей. Этот процесс приходится решать через суд.