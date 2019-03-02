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Регион
Опубликовано 2 марта 2019, 13:01

Жорес Алфёров перед смертью написал письмо Путину и Медведеву

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Нобелевский лауреат по физике академик Жорес Алфёров незадолго до смерти написал письмо на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева о развитии науки в РФ. Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС.

— Был у него в больнице, он долечивался. Должен сказать, мне казалось, всё обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки, — сказал Зюганов.

Политик напомнил, что Алфёров создал учебное заведение, где талантливые математики могут проявить свои способности, "работая на суперсовременном оборудовании". По его словам, академик много работал над укреплением российской науки и образования, был послом мира от РФ, имел множество друзей по всему миру и вкладывался в развитие "Сколково".

— Как человек, товарищ, он отличался удивительным характером, никогда никому не отказывал в помощи, трудился до последнего дня в полную силу, — сказал Зюганов.

Напомним, Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни в Санкт-Петербурге. Главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил, что смерть учёного наступила из-за острой сердечно-лёгочной недостаточности.

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Константин Агапов
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