Американка села на "трон" из айсберга, и её унесло в море
Благодаря находившемуся неподалёку от места инцидента соотечественнику женщину удалось спасти.
В Исландии туристку из США Джудит Стренг унесло в море, когда она села на "трон" из айсберга, чтобы попозировать для фотографий. Об этом сообщает канал ABC.
Случай произошёл в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун на юго-востоке страны.
— Он был так сформирован, что легко было сесть... Я подумала: отлично, это кажется забавным. Когда я забралась на него, он начал шататься и подходила волна, — сказала Стренг.
Женщину оперативно спасли благодаря помощи капитана Рэнди Ланконта из Флориды, находившегося неподалёку во время инцидента.
Ранее Лайф рассказывал о том, что специалисты NASA нашли айсберг в форме гроба.