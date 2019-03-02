Американка села на "трон" из айсберга, и её унесло в море

Благодаря находившемуся неподалёку от места инцидента соотечественнику женщину удалось спасти.

В Исландии туристку из США Джудит Стренг унесло в море, когда она села на "трон" из айсберга, чтобы попозировать для фотографий. Об этом сообщает канал ABC.

Случай произошёл в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун на юго-востоке страны.

— Он был так сформирован, что легко было сесть... Я подумала: отлично, это кажется забавным. Когда я забралась на него, он начал шататься и подходила волна, — сказала Стренг.

Женщину оперативно спасли благодаря помощи капитана Рэнди Ланконта из Флориды, находившегося неподалёку во время инцидента.