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Регион
Опубликовано 2 марта 2019, 18:27

Американка села на "трон" из айсберга, и её унесло в море

Благодаря находившемуся неподалёку от места инцидента соотечественнику женщину удалось спасти.

В Исландии туристку из США Джудит Стренг унесло в море, когда она села на "трон" из айсберга, чтобы попозировать для фотографий. Об этом сообщает канал ABC.

Случай произошёл в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун на юго-востоке страны.

— Он был так сформирован, что легко было сесть... Я подумала: отлично, это кажется забавным. Когда я забралась на него, он начал шататься и подходила волна, — сказала Стренг.

Женщину оперативно спасли благодаря помощи капитана Рэнди Ланконта из Флориды, находившегося неподалёку во время инцидента.

Ранее Лайф рассказывал о том, что специалисты NASA нашли айсберг в форме гроба.

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Константин Агапов
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