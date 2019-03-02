Легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенёс инсульт
Фото: © Flickr/Wes Texas
Легенда рок-н-ролла американский музыкант Джерри Ли Льюис перенёс инсульт. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя артиста.
Ожидается,что музыкант должен в скором времени пойти на поправку, потому что удар был незначительным. В настоящее время он проходит лечение в Мемфисе.
Напомним, Джерри Ли Льюис является одним из основоположников рок-музыки и стал одним из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла.