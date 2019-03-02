Легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис перенёс инсульт

Легенда рок-н-ролла американский музыкант Джерри Ли Льюис перенёс инсульт. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя артиста.

Ожидается,что музыкант должен в скором времени пойти на поправку, потому что удар был незначительным. В настоящее время он проходит лечение в Мемфисе.