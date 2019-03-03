Трамп: КНДР не предлагала частичной отмены санкций во время саммита в Ханое

По словам главы Белого дома, несмотря на то что "пришлось покинуть" переговоры досрочно, всё же они прошли успешно.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что КНДР не просила у США частичного снятия санкций.

По его словам, несмотря на то что "пришлось покинуть" переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, всё же они прошли успешно.

— Когда я вернулся домой, они (КНДР. — Прим. Лайфа) сделали заявление, что на самом деле готовы были к намного меньшему в отношении санкций. Однако в ходе встречи всё было иначе, — цитирует президента США CNN.

При этом Трамп отметил, что у Пхеньяна есть выбор.

— У Северной Кореи будет блестящее будущее с точки зрения экономики, если они пойдут на соглашение. Если у них останется ядерное оружие, то у них не будет никакого экономического будущего, — заявил он.

Как писал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не информировали Россию об итогах переговоров Трампа и Ким Чен Ына.