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Регион
Опубликовано 2 марта 2019, 23:45

Трамп: КНДР не предлагала частичной отмены санкций во время саммита в Ханое

Фото: © Twitter / CPAC 2019

Фото: © Twitter / CPAC 2019

По словам главы Белого дома, несмотря на то что "пришлось покинуть" переговоры досрочно, всё же они прошли успешно.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что КНДР не просила у США частичного снятия санкций.

По его словам, несмотря на то что "пришлось покинуть" переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, всё же они прошли успешно.

— Когда я вернулся домой, они (КНДР. — Прим. Лайфа) сделали заявление, что на самом деле готовы были к намного меньшему в отношении санкций. Однако в ходе встречи всё было иначе, — цитирует президента США CNN.

При этом Трамп отметил, что у Пхеньяна есть выбор.

— У Северной Кореи будет блестящее будущее с точки зрения экономики, если они пойдут на соглашение. Если у них останется ядерное оружие, то у них не будет никакого экономического будущего, — заявил он.

Как писал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не информировали Россию об итогах переговоров Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним, саммит КНДР — США состоялся в Ханое и длился два дня. При этом переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились досрочно и без подписания каких-либо соглашений.

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София Алабина
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