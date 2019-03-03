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Опубликовано 3 марта 2019, 21:52

В Швеции перевернулся автобус с 40 туристами

В Швеции неподалёку от горнолыжного курорта Лофсдален автобус, в котором находилось около 40 человек, попал в ДТП. Об этом сообщает Expressen.

В результате инцидента несколько человек получили ранения. Причиной аварии могли стать сложные погодные условия. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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Артур Белкин
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