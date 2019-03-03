В Швеции перевернулся автобус с 40 туристами
В Швеции неподалёку от горнолыжного курорта Лофсдален автобус, в котором находилось около 40 человек, попал в ДТП. Об этом сообщает Expressen.
Bussolycka med 81 personer i Lofsdalen – flera lindrigt skadade: "Var chockade"https://t.co/BfKF1U7w9s pic.twitter.com/OsxlXKQCbF— Tidningen Härjedalen (@tharjedalen) 3 марта 2019 г.
В результате инцидента несколько человек получили ранения. Причиной аварии могли стать сложные погодные условия. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.