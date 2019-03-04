В Госдуме назвали лицемерием обещание Порошенко не отдавать Крым

Депутат отметил, что распоряжаться тем, что уже давно тебе не принадлежит, нельзя.

Обещание президента Украины Петра Порошенко не отдавать Крым выглядит как лицемерие. Об этом РИА "Новости" заявил депутат Госдумы России Михаил Шеремет.

— Порошенко знает, что Крым ушёл навсегда и безвозвратно. Единственное, что не отдаст нынешний президент Украины, — это свою власть, — заявил Шеремет, отметив, что за неё украинский лидер будет до последнего биться.

Депутат отметил, что президент Украины забывает о позиции населения Крыма — по словам Шеремета, последние пять лет оно воспринимает себя исключительно в качестве российских граждан.