"Другого выхода нет". В Госдуме поддержали приостановку участия России в ДРСМД

Шаг Москвы продиктован пренебрежением нормами международного права со стороны Вашингтона.

Приостановка участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызвана необходимостью ответа на действия Соединённых Штатов. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

— Оно актуально и продиктовано необходимостью встречных действий по отношению к США, которые пренебрегают всеми нормами международного права, — цитирует депутата РИА "Новости".

По оценке Швыткина, Вашингтон игнорировал необходимость соблюдать ДРСМД и пытался переложить ответственность, обвиняя в нарушениях Россию. Он уверен, что в этой ситуации "другого выхода нет", кроме того, который обозначил президент РФ своим указом.