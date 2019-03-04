Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 марта 2019, 19:34

"Другого выхода нет". В Госдуме поддержали приостановку участия России в ДРСМД

Фото: © Государственная Дума

Фото: © Государственная Дума

Шаг Москвы продиктован пренебрежением нормами международного права со стороны Вашингтона.

Приостановка участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вызвана необходимостью ответа на действия Соединённых Штатов. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

— Оно актуально и продиктовано необходимостью встречных действий по отношению к США, которые пренебрегают всеми нормами международного права, — цитирует депутата РИА "Новости".

По оценке Швыткина, Вашингтон игнорировал необходимость соблюдать ДРСМД и пытался переложить ответственность, обвиняя в нарушениях Россию. Он уверен, что в этой ситуации "другого выхода нет", кроме того, который обозначил президент РФ своим указом.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что при появлении в Европе подпадающих под ДРСМД ракет Москве больше ничего не мешает принять зеркальные меры.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • США
  • дрсмд
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar