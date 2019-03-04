Омбудсмен Москалькова может посетить суд над Вышинским в Киеве

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила своей украинской коллеге Людмиле Денисовой, что хотела бы присутствовать на судебном заседании по делу журналиста Вышинского в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена.

— Людмила Денисова сообщила, что Кирилла Вышинского переводят в Киевское СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей. Она назвала приблизительную дату рассмотрения этого дела — 20 марта, и я сообщила, что хотела бы присутствовать на суде, — сказала Москалькова.

Она также рассказала, что российского военнослужащего Максима Одинцова, приговорённого украинским судом к 14 годам заключения, сможет посетить мама.

— Я рада узнать, что мама может навестить Одинцова в Киевском СИЗО, я об этом неоднократно просила, сегодня я ей эту новость сообщу, — добавила она.

И отметила, что по её просьбе сотрудники украинского омбудсмена также посетили второго российского военного, проходящего по тому же делу, Александра Баранова. По её словам, условия его содержания "сложные" и была просьба перевести его в другую колонию.