Суд города Посо Альмонте в Чили приговорили трёх иностранных туристов к трём годам тюрьмы и штрафу в 6 миллионов песо ($9 тыс.) за то, что они прокатились на автомобиле по изображению гиганта из пустыни Атакама. Об этом сообщает газета LaTercera.

Гигант из пустыни Атакама — это огромный геоглиф, изображение, нарисованное на земле, которое полностью рассмотреть можно только с самолёта. Его длина составляет 86 метров, а примерный возраст оценивается в девять тысяч лет.

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