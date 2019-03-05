Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2019, 13:04

ГД приняла во втором чтении законопроект о цифровых правах

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Он закрепляет это понятие в российском законодательстве, и с этой целью вводится новая статья в Гражданский кодекс РФ.

Депутаты Государственной думы одобрили во втором чтении законопроект, который послужит основой для регулирования отношений в рамках цифровой экономики.

— Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия, — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о приоритетности развития цифровой экономики и поручил принять необходимые законы в весеннюю сессию.

Законопроект закрепляет в законодательстве само базовое понятие "цифровое право". В Гражданский кодекс вводится статья 141.1 — "Цифровые права".

Напомним, в марте 2018 года спикер ГД Вячеслав Володин и председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о цифровой экономике.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar