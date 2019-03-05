ГД приняла во втором чтении законопроект о цифровых правах

Он закрепляет это понятие в российском законодательстве, и с этой целью вводится новая статья в Гражданский кодекс РФ.

Депутаты Государственной думы одобрили во втором чтении законопроект, который послужит основой для регулирования отношений в рамках цифровой экономики.

— Это новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия, — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что в Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о приоритетности развития цифровой экономики и поручил принять необходимые законы в весеннюю сессию.

Законопроект закрепляет в законодательстве само базовое понятие "цифровое право". В Гражданский кодекс вводится статья 141.1 — "Цифровые права".