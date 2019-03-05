Москалькова попросила верховного комиссара ООН помочь Вышинскому

Уполномоченный выразила надежду, что Бачелет обратит внимание на судьбу журналиста и поможет в независимом расследовании.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова передала верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет письмо в защиту журналиста Кирилла Вышинского.

Москалькова отметила, что журналист не совершал ничего противозаконного, а лишь занимался своей профессиональной деятельностью.

Уполномоченный напомнила, что Вышинскому стало плохо на последнем судебном заседании. Несмотря на проблемы журналиста со здоровьем, украинская сторона не готова заменить ему меру пресечения на домашний арест.

Москалькова также обратила внимание Бачелет на гибель россиянина Валерия Иванова в тюрьме во Львове. На Украине заявили, что гражданин РФ умер случайно, однако родственники мужчины в это не верят.