В Непале россиянин погиб во время одиночного полёта на параплане

Трагедия могла произойти из-за сильных порывов ветра, которые сделали летательный аппарат неуправляемым.

Гражданин России погиб в популярном у туристов городе Покхара в центральной части Непала. Об этом сообщает агентство Xinhua.

42-летний Дмитрий Степанишин совершал одиночный полёт на параплане с вершины Сарангкот. Сразу после взлёта мужчина потерял контроль над управлением, после чего врезался в гору.

Россиянин был доставлен в госпиталь, однако врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Отмечается, что это третий подобный инцидент в небе над Покхарой за последние три дня. В воскресенье, 3 марта, румынский парапланерист погиб, упав в озеро Пхева, а в понедельник, 4 марта, гражданин Португалии получил травмы после столкновения с высоковольтной линией электропередачи.