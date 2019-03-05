ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2019, 12:12

Правда или фейк? Игра Лайфа про Лигу чемпионов

Коллаж © L!FE. 

Коллаж © L!FE. 

В преддверии очередных матчей главного европейского футбольного клубного турнира предлагаем освежить свои знания.

Лига чемпионов возвращается. Сегодня и завтра состоятся ответные матчи 1/8 финала, в которых сыграют:

5 марта, 23:00 по МСК

  • "Реал" — "Аякс" (после первого матча — 2:1)
  • "Боруссия" — "Тоттенхэм" (после первого матча — 0:3)

6 марта, 23:00 по МСК

  • "Порту" — "Рома" (после первого матча — 1:2)
  • ПСЖ — "Манчестер Юнайтед" (после первого матча — 2:0).

Лайф предлагает отличить реальные сюжеты Лиги чемпионов от выдуманных, сыграв в игру.

Королевский расклад. Какие сюрпризы готовит Лига чемпионов

BannerImage
Дмитрий Садылко
  • Новости
  • Лига чемпионов
  • ФК Манчестер Юнайтед
  • ФК ПСЖ
  • ФК Реал Мадрид
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar