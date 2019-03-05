Правда или фейк? Игра Лайфа про Лигу чемпионов
Коллаж © L!FE.
В преддверии очередных матчей главного европейского футбольного клубного турнира предлагаем освежить свои знания.
Лига чемпионов возвращается. Сегодня и завтра состоятся ответные матчи 1/8 финала, в которых сыграют:
5 марта, 23:00 по МСК
- "Реал" — "Аякс" (после первого матча — 2:1)
- "Боруссия" — "Тоттенхэм" (после первого матча — 0:3)
6 марта, 23:00 по МСК
- "Порту" — "Рома" (после первого матча — 1:2)
- ПСЖ — "Манчестер Юнайтед" (после первого матча — 2:0).
Лайф предлагает отличить реальные сюжеты Лиги чемпионов от выдуманных, сыграв в игру.