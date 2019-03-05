Пушка не для детей. Пневматику предлагают продавать только с 18 лет

Росгвардия после инцидента со стрельбой в школе станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края, в результате которой ранения получили пятеро детей, предлагает регистрировать и ставить на учёт пневматическое оружие. А депутаты Госдумы от фракции "Единой России" подготовили законопроект о внесении изменений в статью 13 часть 23 Федерального закона "Об оружии". Они предлагают разрешить приобретать пневматическое оружие только тем, кто достиг возраста 18 лет и по предъявлении паспорта. Сейчас данные ограничения не прописаны в законе "Об оружии".

Очередной инцидент со стрельбой на территории учебного заведения произошёл 4 марта 2019 года в Краснодарском крае.

По данным ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, днём в минувший понедельник, 4 марта 2019 года, ученик 8-го класса средней школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района 14-летний Илья Д. принёс в учебное заведение пневматический пистолет.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

— Около 14 часов, после уроков, Илья Д. предложил знакомым ребятам из 7–9 классов "поговорить" за школой. Когда компания ребят из примерно 10-человек собралась на школьном дворе, Илья Д. достал из кармана куртки пневматический пистолет и предложил "товарищам" отдать ему все их карманные деньги, — рассказывают Лайфу в краевом управлении полиции.

По словам полицейских, когда ребята отказались отдавать Илье Д. деньги, он открыл по ним стрельбу из пневматического пистолета. Пятеро учащихся 7–9 классов средней школы № 10 станицы Ахтанизовской получили лёгкие ранения, не опасные для жизни, рассказывают Лайфу в в региональном управлении МВД РФ. Стрелявший Илья Д. задержан.

Сейчас следователи СК РФ про Краснодарскому краю выясняют все обстоятельства происшествия. Как ученик восьмого класса Илья Д. смог пройти в школу с оружием? Как пистолет, хоть и пневматический, оказался в руках у подростка?

Правоохранители отмечают, что, так как подростку уже есть 14 лет, он может быть привлечён к уголовной ответственности и отправиться в колонию по обвинению по двум статьям УК РФ — разбой и покушение на убийство.

— Если вина подростка будет доказана судом, то он может провести в колонии для несовершеннолетних преступников до 5 лет, — говорит адвокат Александр Островский.

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Между тем в Росгвардии говорят, что уже не раз выходили с инициативой в Общественную палату, Госдуму, Правительство России об ужесточении контроля над владельцами пневматического оружия.

— Мы полагаем, что необходимо обязательное введение постановки на учёт пневматического оружия и списанного (охолощённого оружия. — Прим. ред.). На сегодняшний день это не осуществляется, такое оружие продаётся без специальных разрешений, а в последующем используется и при совершении преступлений, — заявил начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов, выступая в Общественной палате.

— Необходимо продажу данного оружия осуществлять, может, даже без соответствующих лицензий, но после покупки — его обязательная регистрация и постановка на учёт, — считает генерал.

Как пояснили Лайфу в Росгвардии коллеги Леонида Веденова, предполагается прописать все изменения в Федеральный закон "Об оружии" и в подзаконные акты. — Кроме регистрации пневматического (не спортивного, не охотничьего) оружия и списанного боевого (охолощённого оружия), приобрести все стволы, можно будет только по паспорту и если покупателю исполнилось 18 лет, —отметил собеседник Лайфа в Росгвардии.

А депутаты Госдумы, члены фракции "Единой России" Айрат Фаррахов, Антон Гетта, Виктор Водолацкий и Юрий Кобзев подготовили законопроект о внесении изменений в статью 13 часть 23 Федерального закона "Об оружии".

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Согласно депутатским поправкам в закон "Об оружии", конструктивно сходные с оружием изделия, пневматические винтовки, пистолеты, револьверы с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж независимо от калибра можно будет приобретать только тем, кто достиг возраста 18 лет. А приобрести такое оружие можно будет только по паспорту. Сейчас данные ограничения не прописаны в законе "Об оружии".

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии отмечают, что развлекательная стрельба из пневматических пистолетов нередко превращается в жестокие игры, когда мишенями становятся люди или животные. Подростки развлекаются стрельбой по стёклам проезжающих машин, по прохожим. Это зачастую приводит к серьёзным травмам глаз.

Кроме того, депутаты предлагают внести поправки в КоАП, ужесточая ответственность за незаконные изготовление, продажу или передачу такого оружия. Сейчас данные нормы отсутствуют в КоАП РФ.

Так, физических лиц ждёт штраф от 1000 до 5000 руб. Должностным лицам грозит взыскание в размере от 10 000 до 30 000 руб. либо дисквалификация на срок от полугода до года. Юридическим лицам — штраф от 30 000 до 50 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 30 суток. Пневматическое оружие при этом может быть конфисковано.

Между тем, по словам опрошенных Лайфом экспертов, ежедневно в России происходит по два-три эпизода, когда именно пневматическое оружие стреляет не в тире, а на поле боя бытовых конфликтов, разборок на дорогах или может быть использовано для покушения на убийство.

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Так, в августе 2017 года московские тинейджеры, развлекаясь, попали из пневматики в трёхлетнюю девочку.

А в начале сентября 2017 года ученик девятого класса школы № 1 подмосковного города Ивантеевки Михаил П. напал на учительницу, устроил стрельбу в здании школы из пневматического оружия и разбросал дымовые шашки. Четыре человека пострадали. Среди них один учитель и трое детей, которые испугались и стали выпрыгивать из окон. Все были госпитализированы.

Недавно в Подмосковье суд назначил год лишения свободы жителю Орехово-Зуева, который из окна квартиры расстрелял пневматическими пулями машины, припаркованные во дворе. Ремонт обошёлся пострадавшим хозяевам примерно в 25 тысяч рублей.

На Кубани в суд передано дело против мужчины и женщины, которые в ходе застолья убили другую пару — своих гостей-собутыльников. По данным следствия, мужчина выстрелил гостю два раза в висок из духового ружья. А женщина расстреляла гостью — тоже из пневматики, и тоже в упор в голову. Не менее четырёх выстрелов.

В Росгвардии отметили, что сейчас в России существует три категории пневматического оружия по мощности. Первую составляют образцы с дульной энергией не более 3 Дж, как правило, это модели для командной игры в пейнтбол, попадание из которых в человека не опасно. Вторая группа — образцы с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж. Они-то и составляют основную массу моделей, которые можно покупать без лицензий — достаточно предъявить паспорт. Третья категория имеет дульную энергию от 7,5 до 25 Дж, приобретать такое оружие можно лишь получив разрешение в подразделении лицензионно-разрешительной работы. Это оружие для охоты и спортивной стрельбы.

По данным Росгвардии, в настоящее время около 4,4 млн граждан зарегистрированы в качестве владельцев 6,7 млн единиц оружия.