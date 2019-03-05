Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект против фейков

Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправки ко второму чтению в законопроект о фейках. Изменения предлагают предоставить сетевым СМИ возможность удалять недостоверную информацию во избежание блокировки, только в случае бездействия к такому ресурсу доступ будет ограничиваться.

По словам главы комитета Леонида Левина, поправки уточняют список тех случаев, при которых доступ к фейковым новостям может быть ограничен. Например, если информация создаёт "угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности" и т. д.

— В случае обнаружения недостоверной информации в сетевом издании Роскомнадзор по требованию прокурора или его заместителей уведомляет редакцию издания о необходимости незамедлительного удаления недостоверной информации, и только в случае бездействия редакции доступ к такому ресурсу ограничивается, — пояснил Левин.

По его словам, действия закона "не распространяются на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков".

— Из-под действия законопроекта выводятся традиционные медиа — в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ и имеют либо лицензию, либо свидетельство, — отмечает Левин.

Он напомнил, что по закону о СМИ изданиям запрещено распространять недостоверную информацию.