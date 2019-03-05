В 2019 году вручат сразу две Нобелевские премии по литературе

Годом ранее вручение отменили из-за скандала, который произошёл в Шведской академии.

Шведская академия решила осенью 2019 года вручить сразу две Нобелевские премии по литературе. Награды будут назначены за 2018 и 2019 годы. Информация об этом появилась на сайте фонда Нобеля.

В соответствующем заявлении Академии сказано, что фонд Нобеля и Шведская академия поддержали тесный диалог по возникшим вокруг этой премии проблемам. В итоге ведомства одобрили ряд важных изменений процесса присуждения премии. Таким образом, теперь в отборе кандидатов на получение премии будут участвовать пять независимых экспертов, которые не являются членами Шведской академии.