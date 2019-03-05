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Опубликовано 5 марта 2019, 17:52

Итальянские депутаты выступили за отмену антироссийских санкций

Фото: © Flickr/Brian Bruner

Фото: © Flickr/Brian Bruner

Они также настаивают на возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

В палате депутатов итальянского парламента считают необходимым отменить санкции, введённые в отношении России. Об этом заявил председатель палаты Роберто Фико на пленарном заседании Государственной думы.

— Итальянская палата депутатов, которая входит в Совет Европы, выступает за отмену санкций против России и за участие российской делегации в парламентских сессиях Совета Европы, — заявил Фико.

Председатель палаты депутатов Парламента Италии Роберто Фико. Фото: © Сайт Госдумы РФ

Председатель палаты депутатов Парламента Италии Роберто Фико. Фото: © Сайт Госдумы РФ

Председатель палаты депутатов Парламента Италии отметил, что страна считает межпарламентский диалог основополагающим в решении проблем, как и участие России в работе ПАСЕ.

Парламентарий подчеркнул, что итальянские депутаты придают большое значение возможности диалога между двумя странами.

Напомним, ранее в Госдуме заявили, что Италия станет первой страной ЕС, которая снимет действующие в отношении России санкции.

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Эмила Сидорова
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