Итальянские депутаты выступили за отмену антироссийских санкций

Они также настаивают на возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

В палате депутатов итальянского парламента считают необходимым отменить санкции, введённые в отношении России. Об этом заявил председатель палаты Роберто Фико на пленарном заседании Государственной думы.

— Итальянская палата депутатов, которая входит в Совет Европы, выступает за отмену санкций против России и за участие российской делегации в парламентских сессиях Совета Европы, — заявил Фико.

Председатель палаты депутатов Парламента Италии Роберто Фико. Фото: © Сайт Госдумы РФ

Председатель палаты депутатов Парламента Италии отметил, что страна считает межпарламентский диалог основополагающим в решении проблем, как и участие России в работе ПАСЕ.

Парламентарий подчеркнул, что итальянские депутаты придают большое значение возможности диалога между двумя странами.