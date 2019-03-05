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Опубликовано 5 марта 2019, 19:05

Монеточка с ошибками спела гимн СССР на фоне американского флага — видео

Вместо "республик свободных" девушка пропела "республик народных", назвав нерушимыми их, а не Союз.

Видео: © Instagram/monetochkaliska

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, спела строчки из гимна Советского Союза под флагом США.

Исполнительница выложила запись в раздел Stories в "Инстаграме". Монеточка перепутала слова в гимне, несмотря на то что спела лишь две строчки:

— Союз нерушимых республик народных

Навеки сплотила Великая Русь, — спела исполнительница.

В оригинале текста гимна первые строки звучат так: "Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь".

Ранее Лайф писал, как Монеточка пришла на телепередачу "Поле чудес", с которой унесла мультиварку и поцелуй Якубовича.

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Эмила Сидорова
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