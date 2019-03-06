"Человек яркой судьбы". Путин поздравил Валентину Терешкову с днём рождения
Фото © РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днём рождения. Глава государства отметил её легендарный полёт в космос и профессиональный путь. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
— Вы — человек удивительной, яркой судьбы. Легендарный полёт в космос, весь ваш профессиональный путь — пример честного служения Родине, — говорится в телеграмме.
Российский лидер пожелал Терешковой успехов, здоровья и всего самого доброго.
Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года. В 1963 году она совершила полёт на космическом корабле "Восток-6". Она остаётся единственной в мире женщиной, совершившей экспедицию в космос в одиночку. Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли.