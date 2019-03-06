"Человек яркой судьбы". Путин поздравил Валентину Терешкову с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову с днём рождения. Глава государства отметил её легендарный полёт в космос и профессиональный путь. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Вы — человек удивительной, яркой судьбы. Легендарный полёт в космос, весь ваш профессиональный путь — пример честного служения Родине, — говорится в телеграмме.

Российский лидер пожелал Терешковой успехов, здоровья и всего самого доброго.