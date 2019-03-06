Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 марта 2019, 09:02

Microsoft планирует выпустить бездисковый Xbox One

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Новая модель консоли, которая будет отличаться своей более низкой ценой, выйдет в мае 2019 года.

В середине апреля американская корпорация Microsoft начнёт принимать предварительные заказы на бездисковую версию консоли Xbox One. Устройство получит название Xbox One S All-Digital Edition. В открытой продаже новинка появится в мае. Об этом сообщает The Verge.

Впервые о консоли, которая получила кодовое название Xbox Maverick, стало известно в ноябре 2018 года. Согласно слухам, будет доступен вариант консоли с уже заранее предустановленными играми — их список можно будет выбрать перед покупкой.

Стоить новая консоль будет 200 долларов. Это на 100 долларов дешевле, чем оригинальная консоль. Также бездисковая версия Xbox One S предназначена для работы с сервисом Xbox Game Pass.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • xboxone
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar