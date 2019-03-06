Володин отчитал Орешкина на правительственном часе в Госдуме — видео
Спикера нижней палаты не устроил уровень подготовки министра к отчёту перед парламентариями.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина на правительственном часе в нижней палате парламента. Это связано с тем, что, по мнению Володина, министр просто не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
— Разговор будет продолжен позже, — заявил председатель нижней палаты парламента.
Он также предложил Орешкину, когда тот будет готов, ответить на вопросы, которые интересуют Госдуму. В частности, о будущем развитии экономики, реализации нацпроектов и прогнозах темпов развития России.
Добавим, что Володин не только прервал выступление министра, но и перенёс правительственный час с участием главы Минэкономразвития.
— Мы определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта — начало апреля, — подытожил спикер Госдумы.
Идею Володина перенести "правчас" с участием Орешкина поддержали все фракции нижней палаты парламента.