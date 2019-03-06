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Регион
Опубликовано 6 марта 2019, 12:30

В Кремле назвали рабочим процессом "отчитывание" Орешкина Володиным

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию в Госдуме, где спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитал главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

— Вопросы в первую очередь адресовывать в Думу и кабинет министров. Это же только что было, мы не имели возможности смотреть непосредственно в прямом эфире. Не могу сказать. Но в целом рабочий процесс, — заявил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, сегодня на правительственном часе в Госдуме Володин отчитал Орешкина. Спикера ГД не устроил уровень подготовки министра к отчёту перед парламентариями.

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Александр Юнашев
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