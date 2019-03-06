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Опубликовано 6 марта 2019, 12:41

Отчитанный Володиным Орешкин обещал лучше подготовиться к следующему выступлению

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Министр отметил, что парламентарии поставили вопрос шире, чем было запланировано.

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин пообещал лучше подготовиться к следующему правительственному часу в Госдуме, после того как его доклад прервал спикер ГД Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА "Новости".

— У нас происходит изменение темы. Если посмотрите тему, как заявлена, надо было за 20 минут рассказать про целый национальный проект и в целом обо всём, — заявил Орешкин журналистам.

Он пояснил, что тема будет изменена, подготовка к новому выступлению будет вестись совместно с Минфином РФ. По словам министра, темой будет общее экономическое развитие со сводной информацией по исполнению всех нацпроектов.

Напомним, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме в рамках правительственного часа, предложив министру выступить позже. Володина не устроил уровень подготовки Орешкина к отчёту перед парламентариями — по мнению Володина, министр не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

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Эмила Сидорова
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