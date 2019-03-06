Госдума поддержала запрет на хостелы в многоквартирных домах
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В 2018 году в России открылось рекордное количество таких заведений в связи с чемпионатом мира по футболу.
Госдума приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения в многоквартирных домах как хостелы. Законопроект был внесён в парламент в сентябре 2015 года и принят в первом чтении в мае 2016 года.
Его инициаторами стали председатель думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская ("Справедливая Россия"), Сергей Катасонов (ЛДПР), Александр Абалаков (КПРФ), Елена Николаева ("Единая Россия").
Отметим, что в 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов в связи с чемпионатом мира по футболу. Как ранее писал Лайф, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести своё помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов.