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Опубликовано 6 марта 2019, 13:34

Госдума поддержала запрет на хостелы в многоквартирных домах

Фото: © Flickr/JoyAndJourney

Фото: © Flickr/JoyAndJourney

В 2018 году в России открылось рекордное количество таких заведений в связи с чемпионатом мира по футболу.

Госдума приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения в многоквартирных домах как хостелы. Законопроект был внесён в парламент в сентябре 2015 года и принят в первом чтении в мае 2016 года.

Его инициаторами стали председатель думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская ("Справедливая Россия"), Сергей Катасонов (ЛДПР), Александр Абалаков (КПРФ), Елена Николаева ("Единая Россия").

Отметим, что в 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов в связи с чемпионатом мира по футболу. Как ранее писал Лайф, чтобы открыть мини-гостиницу в многоэтажке, собственник будет обязан не только перевести своё помещение в статус нежилого, но и получить согласие жильцов.

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Майя Селезнёва
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