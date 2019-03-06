Госдума поддержала запрет на хостелы в многоквартирных домах

В 2018 году в России открылось рекордное количество таких заведений в связи с чемпионатом мира по футболу.

Госдума приняла закон, который запрещает использовать жилые помещения в многоквартирных домах как хостелы. Законопроект был внесён в парламент в сентябре 2015 года и принят в первом чтении в мае 2016 года.

Его инициаторами стали председатель думского Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская ("Справедливая Россия"), Сергей Катасонов (ЛДПР), Александр Абалаков (КПРФ), Елена Николаева ("Единая Россия").