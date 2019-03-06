Как Володин отправил Орешкина на "скамейку запасных"

Сегодня в ходе правительственного часа в нижней палате российского парламента произошло довольно знаменательное событие, которое, по выражению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вообще случилось впервые в современной парламентской истории страны. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и фактически указал ему на недостаточную подготовленность к отчёту представляемого им ведомства. Претензии спикера, судя по опубликованным кадрам с пленарного заседания, вызвала тематика выступления Орешкина, который вместо стратегического обзора состояния российской экономики в контексте реализации национальных проектов решил ограничиться в докладе по сути лишь проблемами малого и среднего бизнеса.

Володин в первую очередь указал на тот факт, что обеспечить устойчивую траекторию развития отечественной экономики возможно лишь при достижении обозначенных президентом темпов роста — порядка 3% ВВП ежегодно. В то время как в прошлом году этот рост составил всего 2,3%, а на текущий год Минэкономразвития вообще планирует рост в размере 1,3%. Не надо быть великим экономистом, чтобы понять: действительно, с такими темпами прогнозируемого роста экономики целевых показателей не удастся добиться. И тут, наверное, определённые претензии к экономическому блоку правительства могут быть, но объективности ради стоит отметить, что Минэк не является единственным ведомством, которое ответственно за экономику, и не обладает всей полнотой рычагов для регулирования. Цифры прогнозируемого роста являются, скорее всего, отзвуком индикативного (а не директивного) планирования и отталкиваются от существующих тенденций.

С другой стороны, необходимо указать и на то, что ко многим министрам в ходе отчёта на правительственном часе у парламентариев раньше возникали вопросы — однако это в основном касалось оппозиционных фракций и было делом во многом политизированным. Сегодняшний экспромт Володина представляется всё-таки в некоторой мере подготовленным заранее, эдаким "роялем в кустах", который ждал своего часа. И отталкиваться тут нужно не от фигуры Орешкина и сказанных им каких-то конкретных слов. Вопрос стоит ставить шире — является ли публичная выволочка министру способом поднять медийную узнаваемость нижней палаты парламента, или это реализация более глубокого тренда на усиление контрольных функций парламента и повышение его политической субъектности?